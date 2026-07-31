Ilia Topuria viser seg igjen offentlig uten synlige skader etter sitt knusende nederlag i Det hvite hus

HQ

Den spansk-georgiske MMA-utøveren Ilia Topuria led et knusende nederlag under UFC-arrangementet i Det hvite hus 14. juni, da han ble slått av Justin Gaethje og forlot arenaen blodig. Det ble senere avslørt at han hadde pådratt seg to brudd i øyehulen, en brukket nese og en rekke blåmerker, og at han hadde fått en hvileperiode på minst 60 dager samt en midlertidig medisinsk suspensjon på 180 dager.

Siden da har Topuria brukt tykke solbriller ved alle offentlige opptredener, inkludert på feriebilder sammen med Ferran Torres, for å skjule de fysiske skadene rundt øynene. Men i sitt siste opptreden, på Instagram-kontoen til Luis Bless (hans frisør), viser Topuria seg for første gang uten solbriller, og han ser ut til å være fullstendig frisk, eller i det minste uten spor av de fysiske skadene i øyet og ansiktet.

Topurias nederlag under UFC-arrangementet for å feire USAs 250-årsjubileum og Donald Trumps bursdag var det første nederlaget i karrieren til «el Matador», og han mistet lettvektstitelen. Det ser ikke ut til at Topuria vil vinne den tilbake snart, ettersom Gaethje har sagt at han ikke er interessert i å gi ham «gleden av en revansje», og de fleste MMA-fans forventer at Topurias neste kamp blir mot en av hans største kritikere, Paddy Pimblett.

Kanskje Topuria får medisinsk klarering raskere enn forventet?