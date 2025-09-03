Illfonic forklarer hvorfor Halloween-spillet er basert på den originale filmen fra 1978

HQ

Den asymmetriske grøsserkategorien har blitt et veldig populært segment i spill. Selv om Dead by Daylight fortsatt er giganten i flokken, har vi sett utallige andre eksempler, inkludert The Texas Chain Saw Massacre, Evil Dead, Ghostbusters, Killer Klowns from Outer Space, Friday The 13th, og så videre. Mange av disse spillene er til og med laget av utvikleren Illfonic, som snart vil føye seg inn i rekken ved å vende seg til en annen episk skrekkfranchise.

Halloweens Michael Myers skal snart skape kaos i en digital versjon av byen Haddonfield. Spillet kommer ut neste år (vi lar deg gjette lanseringsvinduet...), men som en del av Gamescom fikk vi sjansen til å sette oss ned og lære mer om spillet sammen med Illfonics kreative sjef, Jared Gerritzen.

Under intervjuet spurte vi Gerritzen om hvorfor de valgte å basere spillet på den originale filmen fra 1978. Han fortalte oss følgende :

"Jeg mener, det er den beste. Det var der det hele startet. Og slik vi ser det, er 78-filmen egentlig starten på hele verden. Det er der alt vokser ut fra.

Så det var den store avgjørelsen.

"Men det har også vært veldig gøy fordi det er et slags periodestykke. Det er 70-tallet. Vi har virkelig gjort mye research på hvordan de forferdelige teppene så ut, og alle trepanelene som foreldrene våre av en eller annen grunn hadde. Alt ved det gir den stemningen, samtidig som vi trekker teknologien tilbake. Jeg mener, telefoner hadde ledninger. Du hadde ikke mobiltelefon. Du hadde ikke lommelykt med deg hele tiden.

"Og det er en veldig morsom studie i, du vet, det virker ikke som så lenge siden. Men når vi har kommet dypere og dypere inn i det, så er det så mange måter denne fyren kunne ha gjort så mange forferdelige ting på, og aldri blitt funnet. Det er virkelig skremmende. Jeg er glad for at vi lever i denne tiden, vet du."

Ellers spurte vi også om hvordan Illfonic har måttet tilpasse formelen for å passe til Michael Myers' karakteristiske evner.

Gerritzen forklarte: "Ja, jeg mener, Michael har denne fantastiske evnen til å dukke opp fra ingensteds, og dukke opp på det verste tidspunktet. Og det er den store tingen vi skal gjøre med dette spillet i flerspillerdelen, å virkelig vise denne typen mørke og form som kan dukke opp fra ingensteds og forfølge deg hele tiden. Og målet er egentlig å få oss tilbake til den ekte skrekk-slasher-stemningen. Vi har jobbet med mange andre spillstiler. Og nå tror jeg det er på tide å komme tilbake til det som virkelig satte oss på kartet, nemlig slasher-horror."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for å se hvordan Illfonic ellers hyller den episke Halloween -franchisen med dette kommende spillet.