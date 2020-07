Image & Form annonserer The Gunk

Du ser på Annonser

Vi trodde aldri det kom til å skje, men nå har Image & Form, de hyllede Steamworld-utviklerne, laget et spill som tilsynelatende ikke inneholder noen roboter! The Gunk er et actioneventyr som spilles fra et tredjepersonsperspektiv og oppdraget virker å være å lede en gruppe romutforskere til ære og rikdom på en tidligere ukjent planet, mens man unngå eller rydder opp den svarte gugga som flyter rundt. "Utforsk, samle, bygg... og overlev" er mottoet på spillets offisielle hjemmeside, og The Gunk ser ut til å være deres mest ambisiøse tittel noensinne.

Sjekk ut traileren øverst.