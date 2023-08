Imagine Dragons samarbeider med Starfield på ny låt

HQ

Imagine Dragons er kanskje ikke det første bandet du tenker på når du hører spillmusikk, men gruppen har ofte blitt knyttet til dataspill. De skapte sangen Warriors til League of Legends World Championships, og deres største hit Radioactive var med i traileren til Assassin's Creed III.

Nå har de slått seg sammen med Bethesda for å lage en ny sang til Starfield. Den heter Children of the Sky, og om du liker den avhenger av hva du synes om Imagine Dragons. Vi tviler på at dette kommer til å bli brukt ofte i spillet, men det er en av de tingene store spill liker å gjøre for å prøve å selge seg selv litt mer.

HQ

Vår Starfield -anmeldelse kommer senere i dag, så følg med når vi dykker ned i tankene våre om Bethesdas første nye IP på over to tiår.