Immortals: Fenyx Rising-produsent er i gang med hemmelig spillprosjekt

HQ

Nylig kunne insider Tom Henderson avsløre i en stor artikkel at Ubisoft generelt har vært fornøyde med Immortals: Fenyx Rising, og at det derfor er gitt grønt lys til en oppfølger. Ubisoft selv har dog ikke kommentert på saken, men noe tyder på at folkene bak spillet nå er i gang med et nytt, hemmelig spillprosjekt.

Produsenten bak det første spillet, Andrée-Anne Boisvert fra Ubisofts Quebec-team har avslørt via hennes LinkedIn at de er i gang med produksjonen av et uannonsert spill og har vært det i litt over ett år.

Dette er langt fra en direkte bekreftelse, og det skal sies at Boisvert også satt som Associate Producer på blant annet Assassin's Creed Odyssey, men det er jo lov å håpe.

Ønsker du deg en oppfølger til Immortals: Fenyx Rising?