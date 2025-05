India gir grønt lys for et stealth-jagerflyprogram for å øke luftherredømmet Tiltaket kommer etter en nylig militær konflikt med Pakistan og økende bekymring for kinesisk luftherredømme.

HQ Siste nytt om India og Pakistan . India har tirsdag offisielt godkjent utviklingen av et nytt femtegenerasjons stealth-jagerfly, et strategisk svar på regionale spenninger og nedgangen i antall operative fly i luftforsvaret. Det regjeringsstøttede Aeronautical Development Agency vil snart innhente anbud fra innenlandske firmaer for å bygge prototypen. Programmet anses som avgjørende for å modernisere Indias utdaterte flåte og matche Pakistans J-10-jagerfly, som leveres fra Kina. Pakistans J-10-jagerfly levert fra Kina // Shutterstock