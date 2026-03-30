India godkjenner militære innkjøp for 25 milliarder dollar, inkludert fly og S-400-systemer

India har godkjent nye militære innkjøp for 25 milliarder dollar, inkludert transportfly, det russiskproduserte S-400-missilsystemet og fjernstyrte angrepsdroner, som en del av en bredere satsing på å modernisere landets væpnede styrker.

Beslutningen følger etter en annen stor godkjenning på 40 milliarder dollar tidligere i år for ytterligere Dassault Rafale-fly og Boeing P-8 Poseidon-fly, og understreker New Delhis akselererte forsvarsekspansjon.

Ifølge forsvarsdepartementet omfatter den siste pakken også stridsvognammunisjon, artillerisystemer, overvåkingsutstyr og oppgraderinger av Sukhoi Su-30-fly, samt luftputefartøyer til kystnære operasjoner. India har også undertegnet en kontrakt med Rosoboronexport om kjøp av flere luftvernsystemer.

Indias samlede militære godkjenninger har nå nådd rekordhøye 71 milliarder dollar for inneværende regnskapsår, noe som understreker landets posisjon som en av verdens største forsvarsutgifter og våpenimportører.

Beslutningen kommer etter den siste tidens spenninger med Pakistan og en langvarig grensekonflikt med Kina, og styrker Indias innsats for å oppgradere sitt arsenal, som i stor grad stammer fra sovjettiden, samtidig som landet utvider sin egen forsvarsproduksjon og diversifiserer sine internasjonale leverandører.