India og Pakistan trapper opp dronekapasiteten etter sammenstøtene i mai

Siste nytt om India og Pakistan . Vi vet nå at den siste tidens trefninger mellom India og Pakistan har innledet en ny fase i militærstrategien, sentrert rundt rask utplassering av ubemannede luftfartøyer.

Mens India prioriterer innenlandsk produksjon med midler til nødanskaffelser, knytter Pakistan tettere bånd til Kina og Tyrkia for å styrke sine egne dronekapasiteter. Et skifte som gjenspeiler en økende preferanse for taktikker med lav risiko og stor effekt, der man unngår fullskala konflikt.