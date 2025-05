India slår til mot Pakistan på grunn av turistangrep i Kashmir

HQ

Siste nytt om India og Pakistan India har gjennomført luftangrep mot flere steder i Pakistan onsdag, rettet mot det de beskriver som terrorinfrastruktur knyttet til drapene på hinduistiske turister i Kashmir i forrige måned.

Pakistan svarte med å hevde at de hadde skutt ned fem indiske jagerfly og rapportert om sivile dødsfall på seks steder, deriblant moskeer. Vi vet også at begge land har vært involvert i intens beskytning over den omstridte Kashmir-grensen.

Etter disse angrepene reagerte markeder og flyselskaper i begge land kraftig på konflikten, mens verdens ledere manet til tilbakeholdenhet i frykt for ytterligere eskalering. Foreløpig gjenstår det å se hvordan begge sider vil kalibrere sine neste skritt.