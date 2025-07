India utfordrer Kina: India bekrefter Dalai Lamas enerett til å velge sin etterfølger

HQ

Siste nytt om India og Kina . India har styrket Dalai Lamas eksklusive rett til å utpeke sin etterfølger, og utfordrer dermed Kinas krav om kontroll over den tibetanske buddhismens åndelige lederskap.

"Ingen har rett til å blande seg inn i eller bestemme hvem som skal etterfølge Hans Hellighet Dalai Lama," siterte indiske medier Kiren Rijiju, Indias minister for parlamentariske saker og minoritetsspørsmål, til journalister. Dette utfordrer selvfølgelig Kina.

"Bare han eller hans institusjon har myndighet til å ta den avgjørelsen. Hans tilhengere tror dypt på det. Det er viktig for disipler over hele verden at han bestemmer sin etterfølger," la han til, og understreket Indias støtte i forkant av lederens 90-årsdag på søndag.