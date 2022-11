Indiana Jones 5 består for det meste av praktiske effekter

Et av de mange kritikkpunktene folk hadde om Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull var bruken av dataeffekter, eller CGI. Regissør James Mangold vil ikke gjøre den feilen med den kommende Indiana Jones 5.

I et intervju med Empire sier Mangold at han nektet å bruke såkalte "volumes", et begrep som brukes for å beskrive studioer med mer avansert teknologi, som blant annet Marvel bruker.

"If anyone in early meetings brought it up, I'd say, 'no volumes, please. Every type of vehicle, every country, we have scenes that are recreating really iconic, giant events,"

Filmen er spilt inn on-location i en rekke land, og ble ferdig med innspillingen i februar. Den har premiere i juni neste år.