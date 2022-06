Indiana Jones 5 blir antakeligvis John Williams' siste film

HQ

Noe tyder på at Indiana Jones 5 blir den aller siste filmen vi får høre musikken til den ikoniske komponisten John Williams.

Williams har skapt noen av de mest berømte filmmusikkstykkene gjennom tidene, men i et intervju med Associated Press forteller han følgende:

"At the moment I'm working on 'Indiana Jones 5,' which Harrison Ford — who's quite a bit younger than I am — I think has announced will be his last film. So, I thought: If Harrison can do it, then perhaps I can, also.

I don't want to be seen as categorically eliminating any activity. I can't play tennis, but I like to be able to believe that maybe one day I will."

Han feiret nylig sin 90-årsdag.