Indiana Jones 5 byr på Phoebe Waller-Bridge og Harrison Ford i 2022

Både ryktene og utsettelsen rundt den femte Indiana Jones-filmen har vært mange, men nå virker Lucasfilm bestemte på å få ting på skinner.

Nå kan selskapet bekrefte at Phoebe Waller-Bridge (kjent for blant annet Fleabag og Solo: A Star Wars Story passende nok) skal ha den andre hovedrollen sammen med Harrison Ford i Indiana Jones 5 når den kommer på kinoer den 29. juli i 2022 om alt går som planlagt, men vi får ikke vite akkurat hvem hun vil være. Samtidig bekrefter de at John Williams vil stå for musikken, så da er i alle fall den delen allerede sikret.