Indiana Jones 5 er ferdiginnspilt

Det ble faktisk klart relativt kort tid etter premieren på Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skulls at Harrison Ford hadde en siste Indiana Jones-film igjen i seg, men det tok heller ikke lang tid før problemene oppsto. Skuespilleren styrtet for eksempel sitt eget fly, flere manus ble kastet i søpla, og Steven Spielberg bestemte seg for ikke å regissere, og ga den æren til Logan-regissør James Mangold.

Men nå er vi her, 14 år etter premieren på den siste filmen er innspillingen av Indiana Jones 5, som enda ikke har noen undertittel, ferdig. Dette har blitt bekreftet av produsent Frank Marshall via Twitter.

Vi vet fortsatt ikke mye om hva den vil handle om annet enn at den vil "konkludere karakterens ikoniske reise".

Filmen får premiere 30. juni 2023.