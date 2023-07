Indiana Jones and the Dial of Destiny Adventures har fått en dårlig start på kino

HQ

Selv med lave forventninger var det skuffende å se de fleste anmeldelser av Indiana Jones and the Dial of Destiny Adventures offentliggjøres i forrige uke siden de bar preg av at Indy ikke avslutter med stil. Derfor overrasker det ikke særlig at filmen tilsynelatende vil skuffe Disney økonomisk også.

Box Office Mojo og flere andre amerikanske medier avslører at Indiana Jones and the Dial of Destiny bare tjente 60 millioner dollar over dammen denne åpningshelgen mens den globalt endte opp med 130 millioner dollar.

Selv om disse tallene kanskje ikke høres så ille ut i seg selv skal vi ikke glemme at ryktene hevder Harrison Fords siste eventyr som Indy hadde et budsjett på 295 millioner dollar før markedsføringen, så folk må virkelig storme til kinoer fremover for at dette ikke skal bli en forferdelig flopp for Disney. Til sammenligning hadde jo Indiana Jones and the Crystal Skull en åpningshelg på over 100 millioner dollar i statene. Nå skal det jo nevnes at amerikanerne feirer 4. juli i morgen, noe som forhåpentligvis fører til en skikkelig oppgang før Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One stjeler all oppmerksomheten neste uke.

