Indiana Jones and the Great Circle avslørt med lovende gameplay

Etter tre år med ekstremt lite informasjon ga svenskene i Machine Games oss endelig mye mer informasjon om sitt mystiske Indiana Jones-spill.

Det vi nå med sikkerhet vet heter Indiana Jones and the Great Circle fikk æren av å avslutte kveldens Developer Direct-sending, noe som er ganske fortjent med tanke på hva vi fikk. Her blir vi tatt til 1937, noe som betyr at historien utspiller seg mellom Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark og Indiana Jones and the Last Crusade. I motsetning til Uncharted og Tomb Raider foregår dette i all hovedsak i førsteperson slik at vi får se det meste gjennom Indys øyne. Du vil likevel ikke høre Harrison Fords stemme komme fra munnen din, for det er Troy Baker (The Last of Us, Bioshock Infinite og veldig mye mer) som gir sin stemme til den ikoniske karen.

Dette er dog en av få endringer svenskene gjør i universet, for når det gjelder gameplayet vil pisken spille en veldig viktig rolle både i utforskning, kamper og gåteløsning. Vi får se eksempler på hvordan den kan brukes til å få fiender på bakken, distrahere dem, avvæpne folk og komme seg fra A til B. Selv om studioet bare har laget Wolfenstein-spill de siste årene er hjernetrim en viktig del av opplevelsen, for utviklerne vet at dette er en viktig del av et Indiana Jones-eventyr.

Kort sagt er det bare å glede seg til Indiana Jones and the Great Circle lanseres på PC og Xbox Series senere i år. Særlig siden det slippes rett på Game Pass som alle andre Xbox Game Studios-spill.

Hvordan synes du det ser og høres ut så langt?