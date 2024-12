Indiana Jones and the Great Circle blir hyllet av Steam-spillere som et av årets beste spill Spillerne er begeistret for det nye eventyret.

HQ Indiana Jones and the Great Circle har raskt blitt en favoritt blant både spillere og kritikere, og har fått overveldende positive anmeldelser fra begge leire. Spesielt på Steam feires det som en av årets beste titler, med 93 % av alle anmeldelser som for øyeblikket vurderer det som "veldig positivt" eller høyere. Mange spillere fremhever spillets trofaste gjenskapelse av den såkalte "Indiana Jones-opplevelsen", med engasjerende gåter, spennende karakterer og skjulte skatter på ikoniske steder som Vatikanet og Kairo. Selv om noen har kritisert plattformelementene og kampmekanikken, regnes spillet fortsatt som et av de beste med den elskede arkeologen. Gå ikke glipp av anmeldelsen vår på Gamereactor, der vi berømmet den strålende eventyrfølelsen, historiefortellingen, grafikken og de bemerkelsesverdige gåtene. Spiller du Indiana Jones and the Great Circle? I så fall, på hvilken plattform?