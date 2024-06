Indiana Jones and the Great Circle er hovedsakelig basert på de første filmene

HQ

Et av de mange spillene vi fikk se på Xbox Games Showcase var Indiana Jones and the Great Circle, som ser veldig lovende ut og ser ut til å by på mer ekte action med den elskede arkeologiprofessoren enn fjorårets Indiana Jones and the Dial of Destin-filmy klarte å levere.

Mange har bemerket at tonen i spillet ser ut til å minne mer om de tre første filmene i serien, og tilsynelatende er det akkurat dette den svenske utvikleren MachineGames siktet mot. I et intervju med Official Xbox Podcast (via Xbox Wire) sier Jerk Gustafsson, utøvende produsent, at de viktigste inspirasjonskildene er film én og tre :

"Vi brukte utallige timer på å se filmene på nytt - spesielt de to filmene som ligger nærmest spillet, som er Jakten på den forsvunne skatten og Det siste korstoget."

Gustafsson forklarer også hvorfor Troy Baker (kjent fra blant annet Bioshock Infinite, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain og The Last of Us) fikk æren av å gi stemme til Indiana Jones, og avslører at han faktisk bidro til å gjøre karakteren mer autentisk:

"Han er bare en fantastisk skuespiller. Han har lagt ned så mye innsats i rollen også - du kan se at han er en stor, stor fan av Indiana Jones [...] Vi var nylig i en [voiceover]-økt med ham, og han improviserte replikker. Du vet, "Ville ikke Indy sagt det litt mer slik? Eller kommenterte replikker som vi har skrevet som vi trodde var subtile påskeegg bare for de innbitte Indy-fansen, og han plukket det opp med en gang."

Indiana Jones and the Great Circle slippes senere i år til PC og Xbox Series S/X - og er inkludert i Game Pass fra dag én.