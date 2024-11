Indiana Jones and the Great Circle: femten minutter med helt nytt gameplay

HQ

Indiana Jones er tilbake i videospillform, 15 år etter hans siste interaktive eventyr (Indiana Jones and the Staff of Kings på Wii og PS2, unntatt LEGO-spill). Denne gangen tar dette Xbox-produserte spillet (ikke lenger eksklusivt, ettersom det også vil bli utgitt på PS5) form av et førstepersons actioneventyr.

Avgjørelsen er fornuftig, ettersom utviklerne er MachineGames, kjent fra de moderne Wolfenstein-titlene, men var også kontroversielt, ettersom mange fans foretrekker at det skal være tredjeperson.

I vår forhåndsvisning fikk vi endelig roet oss ned med førstepersonsspørsmålet, og etter å ha sett denne videoen kan du like gjerne være enig.

MachineGames sin Audio Director Pete Ward snakker om spillet, hvordan actionscenene utspiller seg, men også om viktigheten av å utforske kartene i ro og mak, løse gåter og finne skjulte hemmeligheter. Til tross for at det er i Indys POV, vil spillet føles virkelig filmatisk, og det vil være flere øyeblikk der kroppen hans vil være fullt synlig. Du får ikke Harrison Fords utseende for ingenting...

Indiana Jones and the Great Circle lanseres 6. desember på Xbox Series X|S, Game Pass og PC. Det kommer til PS5 våren 2025.