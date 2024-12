Indiana Jones and the Great Circle kan få en oppfølger

HQ

Indiana Jones and the Great Circle Indy har vært ute i et par uker nå, og har fått mye skryt for sin evne til å gi oss et oppslukende Indy-eventyr gjennom et videospill. Selv om det sannsynligvis fortsatt er langt igjen før vi tenker på oppfølgere, mener Lucasfilm Games' visepresident og daglige leder Douglas Reilly at en oppfølger absolutt kan være på trappene.

"Jeg tror vi alltid er på utkikk etter gode historier," sa Reilly til Variety. "Og den gode nyheten er at det er mye plass mellom filmene hvor vi kan fortelle flere og flere Indiana Jones-historier som jeg tror ville vært superinteressante."

En oppfølger kommer fortsatt til å være litt tid unna hvis den blir plukket opp, men i mellomtiden planlegger MachinGames mer innhold. The Order of the Giants DLC er under arbeid akkurat nå, så selv om du har fullført hovedhistorien, vil det komme mer Indy på et eller annet tidspunkt.