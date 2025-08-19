nyheter
Indiana Jones and the Great Circle
Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants får en spilltrailer
Og det kommer også til Switch 2 i 2026!
Indiana Jones and the Great Circle Order of Giants ser ut til å ha vært en stor suksess for Microsoft, Bethesda og utvikleren Machine Games, og det kommer derfor ikke som noen overraskelse at vi skal tilbake til spillets vakre verden.
DLC-en, Order of Giants, ble avslørt tidligere, men har endelig fått en full gameplay-trailer før utgivelsen på PS5, Xbox Series og PC den 4. september.
Det har også blitt avslørt at spillet vil komme til Switch 2 i 2026, selv om det ikke ble delt noen gameplay eller detaljer på showet om denne versjonen av spillet.
Du kan se teaseren nedenfor.
