nyheter
Indiana Jones and the Great Circle
Fremhevet: Gamescom 2025-dekning

Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants får en spilltrailer

Og det kommer også til Switch 2 i 2026!

HQ

Indiana Jones and the Great Circle Order of Giants ser ut til å ha vært en stor suksess for Microsoft, Bethesda og utvikleren Machine Games, og det kommer derfor ikke som noen overraskelse at vi skal tilbake til spillets vakre verden.

DLC-en, Order of Giants, ble avslørt tidligere, men har endelig fått en full gameplay-trailer før utgivelsen på PS5, Xbox Series og PC den 4. september.

Det har også blitt avslørt at spillet vil komme til Switch 2 i 2026, selv om det ikke ble delt noen gameplay eller detaljer på showet om denne versjonen av spillet.

Du kan se teaseren nedenfor.

HQ
Indiana Jones and the Great Circle

