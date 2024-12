Indiana Jones and the Great Circle var gratis i en kort periode

HQ

Humble Bundle utløste nylig frustrasjon blant spillere etter å ha trukket tilbake gratis Indiana Jones and the Great Circle -nøkler de ga bort for bare noen dager siden. Spillet ble feilaktig merket som "gratis" på grunn av en prisfeil, noe som fikk mange brukere til å ta tak i avtalen. Men til tross for at spillerne hadde aktivert nøklene på Steam, ble spillet fjernet fra bibliotekene deres, og noen rapporterte til og med at de var midt i å spille da det plutselig ble trukket tilbake.

Humble Bundle forklarte situasjonen, med henvisning til feilen i prisingen og uttalte at spillet feilaktig var merket som "gratis". Spillet har siden blitt fjernet fra Humble Bundle-butikken, sannsynligvis på grunn av press fra utgivere som Microsoft og Zenimax.

Selv om digitalt eierskap alltid har vært en gråsone, viser denne hendelsen hvor skjørt det kan være. I de fleste tilfeller er det lite å hente for spillerne når et digitalt spill blir fjernet eller tilbakekalt. Mens spillere klager over å ha mistet tilgangen til spillet, er det én trøst: Indiana Jones and the Great Circle er fortsatt tilgjengelig på PC Game Pass, noe som gir fans en måte å fortsette å spille tittelen på.