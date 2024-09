Indiana Jones and the Great Circle viser ny gameplay i Tokyo Game Show 2024 Xbox Broadcast

HQ

Indiana Jones snakket japansk i det siste utstillingsvinduet for Indiana Jones and the Great Circle, vist i Xbox Tokyo Game Show 2024 Broadcast, presentert av Jerk Gustafsson (Game Director) og Axel Torvenius (Creative Director) hos MachineGames.

Det svenske studioet viste noen flere biter av gameplay av dette spillet, som kommer 9. desember over hele verden, til Xbox Series X/S, PC og Xbox Game Pass. Og, som du sikkert visste, PS5 våren 2025.

Spillet vil ha fullt stemmeskuespill på japansk. I den engelske versjonen vil Troy Baker stemme Indy, til tross for at karakteren har ansiktsuttrykkene til Harrison Ford (som, bortsett fra å låne ut bildet sitt, ikke deltar i spillet, etter å ha trukket seg fra karakteren med Indiana Jones and the Dial of Destiny).

Indiana Jones and the Great Circle vil også komme med en Digital Premium Edition, inkludert 3 dager med tidlig tilgang, Digital Art Book, Temple of Doom-antrekk og, viktigst av alt, utvidelsen The Order of Giants.