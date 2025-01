Indiana Jones-skurkens unike sjarm stammer fra mer enn bare karate

HQ

Skurken Emmerich Voss i Indiana Jones and the Great Circle ga spillerne mye å humre av, fra hans overdrevne uttale av "karate" til hans teatralske opptredener. Selv om Voss kan hevde at han behersker kampsport i spillet, fortalte skuespilleren Marios Gavrilis nylig i et innlegg på X at han unngikk å trene karate i virkeligheten for rollen, og ga produksjonens dyktige stuntteam æren for de høyoktanige actionsekvensene.

Til tross for at han hoppet over dojoen, var Gavrilis ikke redd for å vise frem sin allsidighet. I et spesielt øyeblikk klarte han å imitere en ape i én eneste tagning i en sentral scene - et bevis på de ukonvensjonelle kravene som rollen hans stiller. Han forklarte også hvordan motion capture gjorde produksjonen til en opplevelse som lå nærmere innspillingen av en blockbuster enn en tradisjonell voiceover-jobb.

Voss' finurlige replikker og overdrevne manerer gjør historien mer munter, men de understreker også den samarbeidsmagien som gir karakterer som ham liv. Er du klar til å lære "karate" på den riktige måten?