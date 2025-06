Indiana Pacers tvinger frem den første Game 7-finalen i NBA siden 2016

HQ

NBA-finalene når kamp 7 etter at Indiana Pacers, som var overlegne, nektet Oklahoma City Thunder å feire tittelen. Thunder var kanskje favoritt for hele ligaen, men de slappet av og ble slått ned av Pacers, i en kamp som endte 108-91, som lokalbefolkningen til og med klarte å vinne med 31 poeng (93-62).

Dette er første gang siden 2016, da Cleveland Cavaliers, med LeBron James i spissen, slo Stephen Currys Golden State Warriors, at NBA-finalene, en serie med Best of Seven-kamper, når den syvende og avgjørende kampen, der begge lagene står 3-3.

Hvor viktig er hjemmebanefordelen i NBA-finalene?

De 19 gangene NBA-finalene har gått til sjuende kamp, er det laget med hjemmebanefordel som har vunnet ringen: 15 av 19 ganger. Å ha hjemmebanefordel betyr at de spiller de to første kampene hjemme, og om nødvendig den femte og syvende. I sluttspillet er det vanligvis det best seedede laget som får hjemmebanefordelen, men i finalen er det laget med best ordinær sesong som får hjemmebanefordelen.

Kampen spilles på Playcom Center i Oklahoma mandag 23. juni kl. 13.00 BST, 14.00 CEST, noe som gjør Thunder til klare favoritter, men de må forbedre seg mye...