Indias statsminister Modi prøver å vinne over ungdommen via Instagram, men det har slått tilbake på ham

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Det er sannsynlig at den største politiske omveltningen i India siden landet ble uavhengig, har vært under oppseiling de siste månedene. Siden i mai i fjor, da «Cockroach Janta Party» ble dannet – og mobiliserte millioner av unge studenter og arbeidsledige til å demonstrere i gatene mot regjeringen – etter at en dommer i Høyesterett hadde omtalt dem som «kakerlakker».

Da protestene begynte, håndterte Modi dem med jernhånd, og satte inn politiet og tåregass i et forsøk på å bryte opp demonstrasjonene. Nå prøver han imidlertid å vinne deres støtte (støtten fra landets unge) gjennom en ny plattform for ham: Instagram.

Ifølge en rapport fra Reuters prøver statsminister Modi, i en serie vertikale videoer der han bruker et språk som er langt mer uformelt enn det indere er vant til å høre fra ham, å vinne over den yngre generasjonen ved å spille rapmusikk i bakgrunnen eller vise klipp fra TV-serien «Friends». Men unge indere mener dette er et klønete og halvhjertet triks som ikke gir dem noe.

Modis og regjeringens største bekymring gjelder Indias parlamentsvalg i 2029, der generasjon Z vil spille en avgjørende rolle i stemmetellingen, ettersom det anslås at rundt 400 millioner unge i denne aldersgruppen vil være stemmeberettigede. En kraft som, hvis den ikke vakler i sin besluttsomhet, ikke bare kan fjerne Modis parti fra makten, men også innlede et radikalt annerledes politisk landskap for India, en av verdens mektigste økonomier.