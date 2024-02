Indie-utvikleren Threshold Games legges ned

HQ

Hvis du har ventet i spenning på å se hva indieutvikleren Threshold Games har jobbet med, vil du dessverre ikke lenger få se det, ettersom utvikleren har kunngjort sin nedleggelse.

Som det fremgår av et innlegg på LinkedIn, skriver utvikleren at "formildende omstendigheter har tvunget studioet til å stenge, og hele teamet har fått sparken", selv om de nøyaktige omstendighetene ikke er utdypet nærmere.

Threshold Games legger også til: "Vi er lei oss for at vi ikke får realisert studioets visjon fullt ut. Selv om prosjektet vårt ikke kommer i mål, er vi dypt takknemlige for teamets lidenskap, talent og dedikasjon i løpet av utviklingen."

Med denne nedleggelsen i tankene vil 12 utviklere se seg om etter muligheter andre steder. Det var uklart nøyaktig hva utvikleren jobbet med, men hovedprodusent Astra Ebonwing nevnte at trykkingen av spillet skulle begynne neste måned.