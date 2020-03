Indie-utvikler forklarer hvorfor Google Stadia ikke tilbyr flere spill

Google har ikke akkurat fått en pangstart med Google Stadia. Det har vært flere utfordringer med tjenesten, men ett av de mest vesentlige kritikkpunktene er at Google Stadia ikke tilbyr spesielt mange spill.

En ikke navngitt indie-utvikler har tilsynelatende en forklaring på hvorfor det ikke er flere spill å velge mellom - i hvert fall indiespill. I et intervju med Business Insider forteller utvikelren at Google ikke tilbyr de små studioene nok penger:

"It's that there isn't enough money there."

I følge denne utvikleren skulle Googles spesifikke tilbud til utvikleren visstnok være "so low that it wasn't even part of the conversation."

En annen utvikler forteller at det ikke kun er en finansiell årsak til at Stadia ikke tilbyr flere spill. Det er for utviklerne heller ikke nok insentiv til å utgi spill på plattformen:

"At the end of the day, I'm asking the question, 'Why would I do this?' And there was no positive reason to move forward. There wasn't really anything to want us to get in the door other than to be the first on the platform."

Det ser ut til at Google må skjerpe seg på flere punkter før tjenesten kan bli en suksess.