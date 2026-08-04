Indonesia har fullført redningsaksjonen av de siste passasjerene fra fergen som tok fyr søndag utenfor kysten av øya Madura

HQ

Sist søndag tok fergen, som seilte mellom Surabaya – Indonesias nest største by i provinsen Øst-Java – og byen Makassar i Sør-Sulawesi, fyr mens den var underveis. Ifølge det indonesiske redningsbyrået (via Reuters) er 233 av de 238 passasjerene og besetningsmedlemmene om bord blitt reddet og brakt i sikkerhet, og det er bekreftet at det er minst fem omkomne.

Vi sier «minst» fordi det foreligger motstridende opplysninger mellom pårørende til passasjerer som antas å ha vært om bord og den offisielle passasjerlisten for fartøyet, som angir det totale antallet personer om bord til 271. Redningsoperasjonen er imidlertid foreløpig erklært avsluttet, selv om de også opplyser at de kan gjenoppta letingen dersom det kommer meldinger fra pårørende om at noen ikke er funnet.

Denne typen ferge er det vanligste transportmiddelet i Indonesia, en øygruppe bestående av 17 000 øyer spredt over to millioner kvadratkilometer i Stillehavet. Til tross for dette er ulykker med disse fartøyene vanlige, da sikkerhetsbestemmelsene om bord ikke håndheves strengt.