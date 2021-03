Infamous: Second Son og tre andre gode spill klare for PS Now

Du ser på Annonser

Så har vi altså gått inn i en ny måned, noe som i kjent stil betyr at det er tid for den månedlige oppdateringen av Microsoft og PlayStation sine Netflix-aktige tjenester. Sistnevnte er førstemann ut.

Sony forteller at både Infamous: Second Son, Ace Combat 7: Skies Unknown, Superhot og World War Z slippes på PlayStation Now i morgen. Overraskende nok vil Ace Combat 7 bare være tilgjengelig frem til den 31. mai, mens World War Z i alle fall blir der frem til den 6. september. De to andre har ingen offisielle tidsbegrensninger.