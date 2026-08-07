Influenceren Sydney Towle dør 26 år gammel etter å ha dokumentert livet sitt med en sjelden krefttype i tre år

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Influenceren Sydney Towle, som dokumenterte livet sitt med en sjelden kreftform, er gått bort i en alder av 26 år, tre år etter at hun fikk diagnosen metastatisk kolangiokarsinom, en sjelden form for gallegangskreft. Hun døde 5. august, og dagen etter bekreftet kontoene hennes på sosiale medier den triste nyheten. «Vi vil alltid elske deg så høyt, Sydney. Jeg er så stolt av hvor hardt du kjempet. Jeg elsker deg», lød bildeteksten til innlegget.

Towle hadde over 220 000 følgere på Instagram, men det var på TikTok hun hadde flest følgere, med over en million. Hun var allerede en kjent TikToker med nesten en halv million følgere da hun gikk på college. I august 2023 kunngjorde hun at hun hadde fått diagnosen metastatisk kolangiokarsinom, en sjelden form for gallegangskreft som svært sjelden forekommer hos personer under 50 år.

Hun fortsatte å lage videoer og innhold der hun dokumenterte livet sitt med sykdommen og de mange behandlingene, inkludert noen kliniske studier hun deltok i. Hun ble en inspirasjonskilde for tusenvis av mennesker, holdt foredrag, og i mai 2026 poserte hun i badedrakter som viste arrene hennes. «Å kunne gå på catwalken for et badetøymerke som styrker kvinner til å omfavne disse arrene», sa hun den gangen (via People).