Informasjon om alle nye funksjoner i The Elder Scrolls Online: High Isle, som slippes på PC i dag

I dag er den offisielle lanseringsdatoen for PC-versjonen av The Elder Scrolls Online: High Isle, som er den neste store utvidelsen til ZeniMax Onlines onlinerollespill. Denne utvidelsen tar spillere til Bretonenes hjemland og inkluderer en rekke nye historier og funksjoner, så for å være sikker på at du er oppdatert på alt som tilbys, har vi laget denne korte oppsummeringen.

Først av alt vil denne utvidelsen fortsette fortellingen Legacy of the Bretons som begynte i mars med Ascending Tide DLC. I High Isle-utvidelsen blir vi imidlertid nødt til å utforske denne historien videre ved å dra til Bretonenes hjemland for å oppleve det ridderlige samfunnet de lever i, et samfunn som er på randen av krig.

Vi har blitt fortalt at vi kan forvente en historie som kan skryte av 30 timer med unikt historieinnhold og som vil ta spillere til en haug med unike steder over High Isle, som aldri har vært opplevd før i The Elder Scrolls. Hva vil dette inneholde, lurer du kanskje på? Vel, blant annet majestetiske slott, farlige jungler og høye hvite klipper som alle gir en virkelig interessant verden å utforske.

Vi kan også se frem til et par nye følgesvenner, nye Public Dungeons, World Bosses, Delves og til og med splitter nye World Events kalt Volcanic Vents. Og dette er op toppen av en Trial for 12 spillere kalt Dreadsail Reef, ulike frittstående oppdrag, mange forbedringer og oppdateringer av livskvaliteten og introduksjonen av et kortbasert minispill kalt Tales of Tribute.

Dette er et minispill som lar deg bygge en kortstopp ved å spille mot andre datastyrte personer eller spillere av kjøtt og blod i ulike tavernaer rundt i Tamriel. Det sies å være et raskt og taktisk spill som til og med støtter topplister, slik at du kan vise frem talentet ditt på hele serveren. Selvfølgelig vil det være belønninger for å vinne Tales of Tribute, samt samleobjekter og prestasjoner, så sørg for å sette deg på en stol, hell innpå med litt mjød og gi det en sjanse.

Men siden dette er en stor utvidelse, vil The Elder Scrolls: High Isle tilby utallige andre muligheter, mange av dem vil du oppdage ved å dykke inn og utforske hva det bretonske hjemlandet har å tilby. Og det kan du gjøre i dag, på PC vel og merke, fordi utvidelsen High Isle lanseres i dag på PC, Mac, Steam og Stadia.

Konsollspillere trenger imidlertid ikke vente mye lenger, da High Isle kommer til PlayStation og Xbox om et par uker, 21. juni for å være mer presis.