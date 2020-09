Informasjon om Pokémon Sword/Shields neste utvidelse kommer senere i dag

Du ser på Annonser

Pokémon Sword/Shield får to store utvidelser, hvorav den ene, Isle of Armor, allerede er ute. Nå venter vi spent på den andre, The Crown Tundra, og senere i dag får vi mest sannsynlig endelig vite eksakt dato.

Nintendo og Pokémon Company har nemlig avslørt via Twitter at det i dag klokken 15 sendes en liten presentasjon via YouTube, hvor de vil snakke om kommende oppdateringer til spillet. Vi går ut ifra at hovednavnet her er The Crown Tundra, da den skulle slippes i løpet av høsten.

Skal du se på?