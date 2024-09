Ingen Denuvo for Warhammer 40,000: Space Marine II

HQ

PC-kopibeskyttelse har vært en het potet i omtrent ti år. I 2014 ble Denuvo lansert for å gjøre piratkopiering vanskeligere, og kanskje gjorde det det, men det gjorde også at spillene fungerte dårligere for lovlydige spillere (selv om Denuvo hevder at det ikke stemmer).

Men hvis du er en av dem som virkelig misliker Denuvo, kan vi nå rapportere at Saber Interactive har gitt ut en FAQ om Warhammer 40,000: Space Marine II, der vi får svaret på spørsmålet "Bruker spillet DRM-programvare (dvs. Denuvo ...)?", som ganske enkelt er "Nei."

Og så vet vi det. Vi antar at svært få av dere vil sørge over dette når Warhammer 40,000: Space Marine II slippes 09. september?