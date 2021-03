Ingen halshogging og mindre blod i den japanske versjonen av Resident Evil Village

Du ser på Annonser

Selv om Capcom har lovet groteske, intense og fryktelige scener i det kommende skrekkeventyret Resident Evil Village, er det ikke alle som får "gleden" av denne overdrevne volden. I Japan sensureres nemlig spillet ganske mye.

Capcom forklarer på sin FAQ at Resident Evil Village kommer til å slippes i to ulike versjoner i Japan ifølge det japanske PEGI-motsvaret CERO. En versjon vil være for 17 år og yngre, mens CERO Z er en versjon for 18+ år. Men selv om to ulike versjoner slippes, kommer ingen av dem til å ha halshogginger, og begge har mindre blod og gørr enn de vestlige versjonene, samt at spesifikke scener har blitt sensurert av CERO.

Det er litt rart at et land som Japan, med så mye merkelige ting, fortsatt sensurerer så mye når det har med blod og vold å gjøre. Capcom lover dog at "det er i utgangspunktet ingen forskjell på spillinnholdet fra den vestlige versjonen", men vi kan vel enda si oss fornøyde med at vi får den versjonen som utviklerne hadde tenkt seg - med halshogginger, blod og alt annet.