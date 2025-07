Ingen hvile for Xbox: Moon Studios forsinker utgivelsen av Series X|S

HQ

Moon Studios, teamet bak de elskede Ori-spillene, har antydet at deres ambisiøse nye ARPG No Rest for the Wicked kan hoppe over Xbox Series S|X ved lansering - eller muligens helt en stund. I et Discord-innlegg uttalte studiosjef Thomas Mahler at "gitt dagens markedsforhold" vil studioet sannsynligvis fokusere på PS5 og potensielt den kommende Switch 2, og la til at de fortsatt "må snakke med Microsoft og se hva som faktisk gir mening for Xbox."

Senere presiserte Mahler på sosiale medier at en Xbox-versjon vil komme "til slutt", bare ikke sammen med PS5-utgivelsen - "PS5 gir mest mening akkurat nå når det gjelder tallene." Strategien, sa han, er å prioritere den plattformen som for øyeblikket gir størst avkastning. Spillet har vært i tidlig tilgang på PC siden april 2024, og en Xbox-port ble tidligere bekreftet tilbake i 2023.

Så hvis du håpet å hoppe inn i Moon Studios 'nydelige og brutale ARPG på Xbox når som helst snart ... vil du kanskje slå deg ned og være tålmodig.

Har du prøvd No Rest for the Wicked ennå? Hva synes du om det så langt?