Ingen mulighet for crossplay i PGA Tour 2K21

Etter at 2K Sports og HB Studios annonserte PGA Tour 2K21 tidligere denne måneden er det mange spørsmål som stilles rundt hva som bringes videre fra det gode gamle spillet og ikke. I et intervju med Hustler hos TSN kunne seniorprodusent hos HB Studios, Shaun West, komme med ny informasjon.

Først og fremst er det gledelig for alle oss fans av serien at den velkjente banebyggeren returnerer, og med enda flere funksjoner. I tillegg vil det bli mulig for alle som lagde en bane i The Golf Club 2019 featuring PGA Tour å importere disse inn i det nye spillet. Med andre ord kan det være tusenvis av baner tilgjengelig allerede når spillet slippes 21. august.

I pressemeldingen ved annonseringen av spillet så vi at det er et nytt kommentatorteam på plass for karrieredelen. Luke Elvy og Rich Beem skal lose oss gjennom karrieren mot å bli en toppspiller på PGA Touren, men mange lurte på om dette betydde slutten for "The voice of TGC", John McCarthy. I intervjuet med TSN kunne West bekrefte at McCarthy er med videre og står for all kommenteringen utenfor karrieremodusen. Heldigvis, vil de fleste si.

Midt i all denne positiviteten kom det dessverre litt dårlig nytt også ettersom West kunne informere om at det ikke blir mulig å spille på tvers av plattformer, i alle fall ikke ved utgivelsen av spillet. Dette er en funksjon som er sterkt ønsket av spillerne, men det vil altså ikke være tilgjengelig riktig enda. Kan det kanskje komme i fremtiden? Vi krysser fingrene og håper.