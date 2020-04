Ingen ny Sonic the Hedgehog-film i nærmeste fremtid

Sonic the Hedgehog-filmen ble en braksuksess på kino, og takket være coronaviruset er sjansen stor for at den ender opp som en av årets tre mest sette filmer. Dette har selvsagt ført til store forventninger om en oppfølger, men det vil eventuelt ikke skje så raskt som noen nok håpet.

I et intervju med USA Today sier Jeff Fowler, regissøren av Sonic the Hedgehog, at de fortsatt ikke har startet offisielle forhandlinger eller planer for en oppfølger, men at han selvsagt har mange ideer til hva en film nummer to vil kunne inneholde. Ikke akkurat rart med tanke på hvordan den første avsluttes, så jeg ville ikke akkurat uroet meg nevneverdig med det første.