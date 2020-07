Ingen offline co-op i Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered

Du ser på Annonser

En av de beste tingene med originale Final Fantasy: Crystal Chronicles var å spille co-op. Og dette gjorde man offline ettersom det ikke fantes noen onlinefunksjoner den gang. Men dette er ikke noe vi kommer til å få oppleve når Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition slippes senere denne måneden, for Square Enix har nå bekreftet via Twitter at det ikke blir noen offline multiplayer i spillet.

De har valgt å satse på online multiplayer i stedet, og sier at flere da får muligheten til å spille sammen. Det faktum at originalen hver sin skjerm (man spilte med lenkede Game Boy Advance-enheter koblet til en Gamecube) kan ha vært med på å påvirke denne avgjørelsen. Er dette en deal-breaker for deg?