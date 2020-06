Ingen planer om DLC til the Last of Us: Part II

Du ser på Annonser

The Last of Us: Part II er endelig ute, og selv om spillet er ganske kontroversielt, så er det også blant de absolutt bestselgende PS4-spillene allerede i mange territorier. Men selv om spillet selger bra, så har vi ingen grunn til å forvente at det kommer noe DLC etter hvert, for Naughty Dog ser ikke ut til å være interesserte i det.

Nylig deltok Neil Druckmann, Troy Baker og Ashley Johnson i Greg Millers spoilercast for spillet, og her forklarte Druckmann at det for øyeblikket ikke er noen planer om å utvikle DLC til spillet.

"No there's no plans for DLC," sa han ganske enkelt.