Ingen planer om en andre sesong av Cyberpunk: Edgerunners

HQ

Netflix ga oss ganske nylig en anime-serie kalt Cyberpunk: Edgerunners, som også fikk meget gode anmeldelser. Folk har derfor lurt på om det kommer en sesong til, men det kommer visst ikke til å skje.

Japanske Famitsu fikk et intervju med produsenten av serien, Satoru Honma, og han gjorde det ganske klart at det høyst sannsynlig ikke vil skje:

"I personally would like to continue to work with Japanese studios to produce more anime in the future, partly because we have received very good feedback. --- However, just to be clear, Cyberpunk: Edgerunners was planned as a standalone work, so there's no such thing as 'we are actually working on Season 2 in the background'. Even if we could make more anime in the future, I don't know if it would be Season 2 or something completely different."

Har du sett Edgerunners og kunne du tenkt deg en andre sesong?