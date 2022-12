Ingen planer om en Hobbs & Shaw-oppfølger

Den neste Fast-filmen er ment å være den siste i sitt nåværende format, og mange fans har aktivt spurt om hva som vil skje videre. Serien har imidlertid allerede fått en spinoff i form av Hobbs & Shaw, men Universal kommer tilsynelatende ikke til å følge den opp.

I et intervju med ComicBook sier produsent Kelly McCormick at det ikke er snakk om en mulig oppfølger for øyeblikket:

"We would love to. but there's no conversations at this time."

Det etterlater oss bare med flere spørsmål om hvordan serien vil fortsette etter den kommende Fast X, som består av to deler som dermed vil avslutte serien slik vi kjenner den.