Ingen planer om en tredje Top Gun-film

Ingen har vel gått glipp av at en av de mest ikoniske filmene fra 80-tallet fikk en oppfølger forrige uke og ble en kjempesuksess fra første stund. Vi snakker selvfølgelig om Top Gun: Maverick, som for øyeblikket slår alle mulige rekorder og hadde den beste globale premierehelgen Tom Cruise noen gang har hatt, og dermed slo sin gamle rekord med The Mummy.

Men dette betyr ikke at en tredje film er garantert. Tross alt hadde Top Gun premiere i 1986 og vi måtte vente helt til 2022 på oppfølgeren. I et intervju med Deadline forklarer Maverick-produsent Jerry Bruckheimer at Top Gun 2 "never really got that close; we never had a script, never had ideas", og dette kan også være tilfelle for neste Top Gun.

Bruckheimer utelukker absolutt ingenting, men sier at det ikke er noen umiddelbare planer om å lage Top Gun 3 og legger bare til "Let's ride this wave", med henvisning til populariteten til Maverick. Men dette er tross alt Hollywood, så vi regner med at det blir spilt inn en treer etter hvert, men det ser ut til at vi må vente ganske lenge på dette.