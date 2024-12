Ingen PS5-port for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl foreløpig

HQ

Etter den vellykkede lanseringen på PC og Xbox i november i år, har S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl raskt fått oppmerksomhet. Men til tross for forhåpninger fra PlayStation-fans, har GSC Game World, spillets utviklere, bekreftet at de for øyeblikket ikke har noen planer om å gi ut en PS5-versjon. I et intervju med Tech4Gamers forklarte spilldirektør Ievgen Grygorovych at teamet har fullt fokus på å støtte PC- og Xbox Series X/S-versjonene. Han presiserte også at rykter og lekkasjer om en PS5-port er ubegrunnet, og at ingen slik versjon er under utvikling for øyeblikket.

Selv om spillet møtte noen feil og ytelsesproblemer ved lanseringen, har det allerede tjent inn utviklingskostnadene, delvis takket være sin tilstedeværelse på Xbox Game Pass. En stor 110 GB-oppdatering som tar sikte på å fikse over 1800 feil, er allerede utgitt. Fans som venter på en PS5-utgivelse, må være tålmodige, ettersom fokuset fortsatt er på å optimalisere de nåværende plattformene, men det er alltid en mulighet for at en polert versjon kan komme i fremtiden.

Er du skuffet over at S.T.A.L.K.E.R. 2 ikke er tilgjengelig på PS5 ennå, eller synes du det er verdt å vente på en fremtidig port?