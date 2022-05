Ingen spennende annonseringer på Personas 25-årsjubileumsstream

HQ

Persona-serien feirer 25 år og Atlus slo derfor til med en stream. Mange håpet på store nyheter, som kanskje et nytt spill eller en remake. Men vi fikk ingenting. Eller ja, noe fikk vi i løpet av den 6 minutter og 37 sekunder lange streamen. Vi fikk vite at den kommende Persona-konserten skal sendes verden over, men at du må ha en billett for å se den. Det bys også på litt nytt merchandise. Men det var det hele. Ganske skuffende for de som hadde håpet på noe kult, men det er verdt å bemerke at det pleier å være store kunngjøringer under konserten, så det er ennå håp. Vil du se reprise av streamen kan du gjøre det her.