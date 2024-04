Ingen spurte Marvel om det ville være greit å bruke Agent Spider i Invincible

HQ

Finalen av Invincible sesong 2 ble sendt i forrige uke og så ut til å avslutte noen forskjellige historier, samtidig som den satte scenen for den uunngåelige tredje sesongen. I løpet av den episoden vil fansen ha lagt merke til en rekke forskjellige referanser og nye karakterer, inkludert Mark som bruker et snikskyttergevær fra Fortnite og møter en karakter som er, men ikke er Spider-Man.

I forbindelse med disse referansene avslørte skaperen av Invincible at selv om Epic Games var helt med på konseptet, mente teamet at det var best å ikke involvere Marvel i beslutningsprosessen i det hele tatt og i stedet bruke en metode som befinner seg i en juridisk gråsone.

Kirkman fortalte Variety: "Det kan være noen likheter, men jeg tror Joshs nyanserte opptreden som Agent Spider er helt annerledes enn måten han spilte Spider-Man på i 'Spectacular Spider-Man'. Men hvem vet? Min mening kan være noe forutinntatt. Jeg er ganske sikker på at Marvel fikk vite om det i dag. Så vi har ikke ringt noen Marvel-advokater eller noe sånt. Nei, det var Amazons juridiske avdelings jobb å sørge for at Marvel ikke trengte å få vite det."

I henhold til Fortnite-referansen nevnte Kirkman at det var mye enklere å jobbe med Epic Games. "Det er den faktiske modellen for Dragon's Breath-snikskyttergeværet. Det ble referert til og godkjent, og det virket som et morsomt nikk siden han er med i Fortnite-spillet. Kanskje Angstrom sendte ham dit, og alt i spillet er kanon, og han kommer ut med et våpen. Det virket som et morsomt, offisielt påskeegg vi kunne gjøre. Det var en organisk ting som skjedde fordi vi snakket om at Invincible var med i spillet samtidig som jeg skrev episoden."

Den siste episoden inneholdt også noen få andre lovlige, men grå referanser og cameoer, blant annet en viss caped crusader som er en mann som kler seg ut som flaggermus. Merkelig valg av superheltantrekk, spør du oss...