Ingenting er enda rimeligere enn det siste skuddet på stammen

Nothing Nothing har alltid utmerket seg med å levere rimelig teknologi, i hvert fall sammenlignet med de vanvittig dyre alternativene fra Apple og Samsung, og så videre. Men selv det utvalget som Nothing tilbyr i dag, er ikke rimelig nok for teknologiprodusenten, og nå har de skapt et nytt merke som er enda rimeligere.

Det kalles CMF, og på den nyeste Quick Look har vi fått tak i CMF Phone 1 og Watch Pro 2 for å se hvordan disse enhetene står seg mot konkurrentene, til tross for at de er utrolig billige for nye teknologistandarder.

Sjekk ut videoen nedenfor for å få en mengde CMF-faktoider.