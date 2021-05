Injustice: Gods Among Us blir film

Du ser på Annonser

Netherrealm Studios har allerede fått den ene velkjente franchisen sin, Mortal Kombat, gjort om til film i år, men det blir tydeligvis altså ikke den eneste.

I pressemeldingen Warner Bros. sendte ut i går for å avsløre at regissøren Chris Palmer, forfatteren Tim Sheridan og produsenten Butch Lukic har gått sammen igjen for å lage Batman: The Long Halloween Part Two tjuefem år etter originalen avslører de nemlig også at Blu-rayen vil inneholde en trailer for en film basert på Injustice.

For de som ikke vet det er Injustice to slåssespill (og senere tegneserier) fra Mortal Kombat-skaperne hvor figurer fra DC-universet braker sammen. Dermed høres det ut som om vi kan glede oss til å se Batman, Superman, Joker, Harley Quinn, Aquaman, Flash og hele gjengen denge løs på hverandre om ikke altfor lang tid.