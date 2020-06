Injustice: Gods Among Us er gratis på PC, PS4 og Xbox One

Du ser på Annonser

Når har vi faktisk fått en god del spill fra Netherrealm Studios etter Injustice: Gods Among Us, deriblant Injustice 2, og de færreste betrakter Injustice: Gods Among Us som det beste spillet deres. Jeg tror nok uansett at dagens nyhet vil interessere flere av dere.

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition kan nemlig bli ditt helt gratis på både PC, PlayStation 4 og Xbox 360 (Xbox One også siden det er bakoverkompatibelt) frem til den 25. juni. Som du sikkert forstår på grunn av den siste delen av navnet inneholder denne utgaven alt av utvidelser, så her får du ganske mye DC Universe å kose deg med uten å betale en eneste krone.