Inkbound får fjernet inntektsgenerering i spillet

Shiny Shoeutvikleren av Monster Train, har kunngjort at Early Access-tittelen Inkbound snart vil gjennomgå en ganske betydelig endring. Tittelen vil droppe inntektsgenerering i spillet, alt i et forsøk på å følge trenden i bransjen og blant spillerne.

Som det fremgår av et Steam-blogginnlegg, får vi vite at Leveling Passes vil bli fjernet, og at innhold fra tidligere Leveling Passes vil bli omgjort til valgfrie DLC-pakker med kosmetisk innhold som selges på Steam. I tillegg blir spillvalutaen Shinies endret til Vault Dust, som nå kun kan tjenes ved å spille spillet og brukes til å kjøpe kosmetiske gjenstander.

Spillere som har kjøpt Shinies tidligere, vil også bli belønnet med det dobbelte beløpet i Vault Dust uansett om de har brukt Shinies eller ikke. Til slutt, for å sikre at spillerne får et anstendig utvalg av kosmetiske gjenstander, vil det av og til dukke opp kister når du har beseiret en Guardian som gir deg en tilfeldig kosmetisk belønning som du ikke allerede har.

Alle disse endringene vil tre i kraft fra 27. oktober 2023, når den neste store oppdateringen av Inkbound kommer. Spillet er planlagt å forlate Early Access en gang neste år.